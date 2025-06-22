Inter, Urawa Red Diamonds'ı 2-1 Yenerek Galip Geldi

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda İtalyan kulübü Inter, Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımını 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç, ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynandı. Urawa, maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatırken, Inter ikinci yarıda iki gol bularak galibiyeti elde etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda İtalyan kulübü Inter, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 2-1 mağlup etti.

ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan E Grubu maçında Inter, Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya geldi.

Japonya ekibi, 11. dakikada Ryoma Watanabe'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Inter, 78. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle eşitliği yakaladı. Inter, 90+2'de Valentin Carboni'nin golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maçta süre almadı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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