Inter, Urawa Red Diamonds'ı 2-1 Yenerek Galip Geldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda İtalyan kulübü Inter, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 2-1 mağlup etti.

ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan E Grubu maçında Inter, Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya geldi.

Japonya ekibi, 11. dakikada Ryoma Watanabe'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Inter, 78. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle eşitliği yakaladı. Inter, 90+2'de Valentin Carboni'nin golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maçta süre almadı.