Inter, Urawa Red Diamonds'ı 2-1 Yenerek Galibiyet elde Etti

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu 2. maçında Inter, Urawa Red Diamonds'u 2-1 mağlup etti. İtalyan ekibi, 90+2. dakikada bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu 2. maçında Inter, Urawa Red Diamonds'u 2-1 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nun 2. maçında İtalyan ekibi Inter ile Japonya takımı Urawa Red Diamonds, ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda karşı karşıya geldi. Moritanyalı hakem Dahane Beida'nın yönettiği mücadelenin 11. dakikada Ryoma Watanabe'nin golüyle Japonya ekibi 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 78. dakikada Inter, Lautaro Martinez'in fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. 90+2. dakikada Valentin Carboni'nin golüyle İtalyan ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Inter puanını 4'e yükseltirken, Urawa sıfır puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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