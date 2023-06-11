SPOR Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi Kaybetmeyi hak etmedik

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı. City bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Biz de iyi oynadık. Kaybetmeyi hak etmedik dedi.

UEFA Şampiyonlar Lig finalinde Manchester City, Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Manchester City'i tebrik eden Simone Inzaghi, Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Aynı şekilde devam etmeliyiz. Tabii ki pişmanlıklarımız. İstediğimiz bir skor değil ancak City'i tebrik etmek gerekiyor. Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı. City bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Biz de iyi oynadık. Kaybetmeyi hak etmedik ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Desteklerinden dolayı Inter taraftarına teşekkür eden İtalyan teknik adam, Hepsine teker teker teşekkür etmek isterim. Hepsi harika iş çıkarttı bize güzel anlar yaşattılar buraya gelerek. Bu kupayı Inter taraftarıyla paylaşmak harika olurdu. Ancak bu akşam bunu hak eden takım City oldu. Ben yine de şunu söylemek isterim ki oyuncularımı kimseye değişmek istemem dedi.

OLAN OLDU, BAŞARAMADIK

Simone Inzaghi, yaşadıkları hayal kırıklığının gelişmelerini sağladığını ifade ederek, Böylesine bir finalde böyle güçlü bir takıma karşı oynamak tabii ki kolay değil. Ancak olacak olan oldu, başaramadık. Başımızı dik tutup, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Manchester City dünya şampiyonu bir takım. Bu akşam da çok iyi maç oynadılar. Guardiola'yı tebrik etmek istiyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya yaklaşmış bir teknik direktör. Bu final daha sonraki dönem için önemli bir motivasyon. Bu turnuvaya bağlı olarak sonrası şekillenecek. Geçen sene Liverpool'a karşı oynanan oyunla aynı değil. Geçen yıl şunu fark ettim, son 16 turunun daha ötesine gidebileceğimizi hissetmiştim. O ruhu kazanmak tabii ki deneyimle oluyor. Ancak bu yıl tabii ki bunu yaşamış olmamızın gururu var. Planladığımız maç, oyun buydu. Ancak ilk yarıda belki kendimizi pozisyonlama olarak daha iyi olabilirdik. Ancak bunun da riskleri var. Bu riskleri göze alarak oynadık. Manchester City'e karşı oynamak ve kalecimizin bu kadar çok kurtarış yapması bana gurur veriyordiye konuştu.