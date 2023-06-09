Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi yaptığı açıklamada, takımın birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, 'Bu maç, tarihimiz için çok önemli. Kolay olmayacak. Biz her şeye hazırız. Anahtar kelime, birlikte olmak' dedi.

Simone Inzaghi Bu maç, tarihimiz için çok önemli

'Yapabileceğimiz ne varsa bunu göstermek istiyoruz'

'Anahtar kelime, birlikte olmak'

'Savunma oyuncularımız sadece Haaland'a odaklanmayacak'

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, 'Bu maç, tarihimiz için çok önemli. Kolay olmayacak. Biz her şeye hazırız. Anahtar kelime, birlikte olmak. Taraftarımıza karşı büyük bir sorumluluk hissediyoruz' dedi.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde yarın TSİ 22.00'de Manchester City ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi karşılaşma öncesi mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Inzaghi, 'Şampiyonlar Ligi boyunca çok iyi oynamış bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Final için de son derece konsantre durumdayız. Takımımızın da çok güçlü olduğuna inanıyorum' diye konuştu.

'YAPABİLECEĞİMİZ NE VARSA YARIN BUNU GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, 'Yarın akşamki maç, 57'nci maçımız olacak. Çok yorucu bir sezondu. Bu aslında olgunlaştığımız anlamına geliyor. Bu süreçte hak etmediğimiz şeyler de oldu. Birçok oyuncumuz sakatlandı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bütün oyuncularım buraya gelmemizi sağladı. İtalya Ligi ve İtalya Kupası için de çok çaba sarf ettik. Rahat bir sezon geçirmedik. Yarın sahanın her noktasında yapabileceğimiz ne varsa bunu göstermek istiyoruz' şeklinde konuştu.

'ANAHTAR KELİME, BİRLİKTE OLMAK'

Takım halinde birlikte hareket etmelerinin yarın için çok önemli olduğunu aktaran Inzaghi, 'Bu maç, tarihimiz için çok önemli. Kolay olmayacak. Biz her şeye hazırız. Anahtar kelime, birlikte olmak. Taraftarımıza karşı büyük bir sorumluluk hissediyoruz' ifadelerini kullandı.

'SAVUNMA OYUNCULARIMIZ SADECE HAALAND'A ODAKLANMAYACAK'

Manchester City'nin Norveçli santforu Haaland'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Simone Inzaghi, 'Manchester City'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Haaland ile daha da güçlü durumdalar. Tabii ki kendisi çok önemli bir oyuncu. Bizim savunma oyuncularımız sadece ona odaklanmayacak. Takım halinde savunma yapacağız' açıklamasında bulundu.

Simone Inzaghi, orta saha mevkisinde görev alacak oyunculara daha karar vermediğini belirterek, 'Son 2 aya baktığımızda bunu anlayabilirsiniz. Mkhitaryan, Brozovic ve Hakan, son 2 ayın en çok oynayan oyuncuları. Mkhitaryan'nın yarın akşam yüzde 100 olup olamayacağını bilemiyorum. Bunun kararını bugünkü antrenmandan sonra vereceğim' dedi.