Inter, teknik direktör Inzaghi'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Haberler

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Inter, teknik direktör Inzaghi'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

AA - Barış Seçkin - Spor
Inter, teknik direktör Inzaghi'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Inzaghi'nin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Inter Kulübü, 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini yenilemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Inzaghi, geçen yıl geldiği Inter'de 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermiş, Serie A'da ise şampiyonluğu son haftalara kadar kovalamış ancak rakibi Milan'a kaptırarak ikinci olmuştu.

AA / Barış Seçkin - Spor

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