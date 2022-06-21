Inter, teknik direktör Inzaghi'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı. Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Inzaghi'nin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Inter Kulübü, 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini yenilemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Inzaghi, geçen yıl geldiği Inter'de 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermiş, Serie A'da ise şampiyonluğu son haftalara kadar kovalamış ancak rakibi Milan'a kaptırarak ikinci olmuştu. AA / Barış Seçkin - Spor Spor Haberler

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