Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Inter, Serie A'da sezonu Torino galibiyetiyle kapattı

Inter, Serie A'da sezonu Torino galibiyetiyle kapattı

Spor Haberleri

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yı 1-0 yendi. Torino Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede ligi üst sıralarda bitirme hedefindeki Inter ile orta sıralardaki Torino ile karşılaştı. Mücadeleden konuk Inter, 37. dakikada Marcelo Brozovic'in golüyle 1-0 galip ayrıldı ve Serie A'da 2022-2023 sezonunu galibiyetle tamamladı. Bu arada, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikaya kadar sahada mücadele etti ve daha sonra yerini Nicolo Barella'ya bıraktı. Inter, Torino galibiyetiyle puanını 72 yaptı. Mavi-siyahlılar, 38 haftalık lig maratonunu, 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle tamamladı. Sezonu mağlubiyetle kapatan Torino ise ligi 53 puanla tamamladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yı 1-0 yendi.

Torino Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede ligi üst sıralarda bitirme hedefindeki Inter ile orta sıralardaki Torino ile karşılaştı.

Mücadeleden konuk Inter, 37. dakikada Marcelo Brozovic'in golüyle 1-0 galip ayrıldı ve Serie A'da 2022-2023 sezonunu galibiyetle tamamladı.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikaya kadar sahada mücadele etti ve daha sonra yerini Nicolo Barella'ya bıraktı.

Inter, Torino galibiyetiyle puanını 72 yaptı. Mavi-siyahlılar, 38 haftalık lig maratonunu, 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle tamamladı.

Sezonu mağlubiyetle kapatan Torino ise ligi 53 puanla tamamladı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title