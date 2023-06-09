Inter, Şampiyonlar Ligi finaline hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Manchester City ile karşılaşacak Inter, hazırlıklarını tamamladı. İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlı ekip, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Manchester City ile karşılaşacak Inter, hazırlıklarını tamamladı.

İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlı ekip, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman, orta sahada pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla devam etti.

Yayıncı kuruluşların saha kenarında, çok sayıda medya mensubunun da tribünden takip ettiği antrenmanda Interli futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Teknik direktör Inzaghi, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Muhtemel 11

Tarihindeki 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Inter'in yarınki finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.