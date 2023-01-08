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Inter, Monza deplasmanından 1 puanla ayrıldı

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Inter, Monza deplasmanından 1 puanla ayrıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Monza ile Inter 2-2 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Monza ile Inter 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada ev sahibi Monza'nın gollerini 11. dakikada Patrick Ciurria ve 90+3. dakikada Luca Caldirola atarken, Inter'in golleri 10. dakikada Matteo Darmian ve 22. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

Bu beraberliğin ardından Inter puanını 34'e, Monza ise 18'e çıkardı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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