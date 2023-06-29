Inter Miami, Gerardo Martino'yu teknik direktör olarak atadı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, Arjantinli teknik direktör Gerardo Martino ile anlaşmaya vardı. Martino, daha önce Lionel Messi ile Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nda birlikte çalışmıştı. Martino, kariyerinde Atlanta United'ı şampiyonluğa taşıyarak MLS'in en iyi teknik direktörü seçilmişti.