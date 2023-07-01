Inter Marcus Thuram'ı transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Fransız golcü Marcus Thuram'ı bedelsiz olarak transfer etti. Thuram, Inter formasıyla Serie A'da mücadele edecek.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Fransız golcü Marcus Thuram'ı transfer etti.

Mavi-siyahlı İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Fransız hücum oyuncusunun bundan böyle Inter forması giyeceği belirtildi.

Babası Lilian Thuram'ın İtalya'nın Parma takımında oynadığı 1997'de İtalya'da dünyaya gelen Marcus Thuram, Inter kanalına yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bugün büyük bir gün. Serie A'yı küçükken izliyordum. Serie A'ya gelmek benim için eve dönmek gibi bir şey. Bu formayı giymek büyük bir rüya. Çok fazla kupa kazanmak istiyorum." dedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter, Marcus Thuram'ın transferini Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından bedelsiz olarak gerçekleştirdi ve Fransız oyuncuyla 5 yıllık kontrat imzaladı.