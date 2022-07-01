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Inter, Kamerunlu kaleci Onana'yı renklerine bağladı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Inter, Kamerunlu kaleci Onana'yı renklerine bağladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, kaleci Andre Onana'yı kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, kaleci Andre Onana'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kamerunlu file bekçisiyle uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

6 yıldır Ajax forması giyen ve 214 maça çıkan Onana'nın Hollanda ekibiyle sözleşmesi sona ermişti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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