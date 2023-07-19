Inter, Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, sözleşmesi sona eren Juan Cuadrado'yu transfer etti. 35 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusuyla bir yıllık sözleşme imzalandı. Cuadrado, daha önce Juventus formasıyla birçok başarıya imza atmıştı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Inter, Juventus ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Cuadrado ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İtalya'da daha önce Udinese, Lecce, Fiorentina'da forma giydikten sonra kısa süre İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de top koşturan Cuadrado, 2015-2016 sezonu başında geldiği Juventus'un formasını 8 sezon boyunca giydi.
Cuadrado, bu süre içinde Juventus ile 5 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazandı.