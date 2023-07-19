Inter, Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, sözleşmesi sona eren Juan Cuadrado'yu transfer etti. 35 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusuyla bir yıllık sözleşme imzalandı. Cuadrado, daha önce Juventus formasıyla birçok başarıya imza atmıştı.