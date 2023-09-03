Inter, Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Inter, sahasında Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri Marcus Thuram, Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu attı. Bu galibiyetle Inter, sezona 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı.