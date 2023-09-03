Inter, Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Inter, sahasında Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri Marcus Thuram, Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu attı. Bu galibiyetle Inter, sezona 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Inter, sahasında Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Marcus Thuram, 53 ve 73. dakikalarda Lautaro Martinez ile 58. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.
Milli futbolcu, Inter formasıyla bu sezon ilk golünü kaydetti.
Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Inter, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, Fiorentina 4 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor