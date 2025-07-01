Inter Başkanı Marotta'dan Hakan Çalhanoğlu Açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in başkanı Giuseppe Marotta, Galatasaray'a transferi için takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberler çıkan 31 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında, "Ayrılmak isterse onunla görüşeceğiz." dedi.

İtalyan medyasına konuşan Giuseppe Marotta, milli futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine yönelik iddialar hakkında, "Bir oyuncu ayrılmak istediğini gösterdiğinde, kapının sonuna kadar açık olduğunu görecektir. Ama ona yük olmayalım, önümüzdeki haftalarda birbirimizle konuşmamız gerekiyor ve ayrılmak isterse onunla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Marotta, "Yaptıkları için ona her zaman teşekkür etmeliyiz. Transfer dönemi yarın resmen başlıyor. Onu ve diğerlerini dinlemeye hazırız. Şimdilik bize takımdan ayrılmak istediğini söyleyen olmadı." dedi.

Milli futbolcunun hedef gösterilmemesi gerektiğini belirten Marotta, "Çalhanoğlu'nu suçlamamalıyız. Henüz kendisiyle konuşmadık, önümüzdeki birkaç hafta içinde konuşacağız. Farklı yollar izlemeye karar verirsek bunu yapacağız, ancak henüz orada değiliz." şeklinde konuştu. ???????