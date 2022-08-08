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Inter, Alexis Sanchez ile yollarını ayırdı

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Inter, Alexis Sanchez ile yollarını ayırdı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Şilili yıldız futbolcusu Alexis Sanchez ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Şilili yıldız futbolcusu Alexis Sanchez ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, lig şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa kazandığı Inter formasıyla üç sezonda 109 maçta 20 gole imza atan Sanchez, Olimpik Marsilya ile transfer görüşmelerine başladı.

Bir dönem Barcelona, Arsenal ve Manchester United'da da forma giyen Sanchez'in, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Fransa temsilcisiyle iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Şili formasıyla 146 maçta 48 gole imza atan Sanchez, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

İtalya Serie A Fransa Futbol İtalya Spor Haberler

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