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Inter 13 yıl sonra ilk Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak

Inter 13 yıl sonra ilk Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Manchester City takımıyla karşılaşacak İtalyan kulübü Inter, 13 yıl sonra ilk, tarihinde 4. kez kupaya uzanmaya çalışacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Manchester City takımıyla karşılaşacak İtalyan kulübü Inter, 13 yıl sonra ilk, tarihinde 4. kez kupaya uzanmaya çalışacak.

Inter, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasında 1964, 1965, 1967, 1972 ve 2010'dan sonra 6. defa finale yükseldi.

İtalyan temsilcisi, daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı 1964, 1965 ve 2010'da kazandı.

Sadece Bayern Münih'e yenildi

Inter, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İtalyan ekibi bu maçlarda 19 gol attı, kalesinde ise 10 gol gördü.

İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, C Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Barcelona ve Çekya'nın Viktoria Plzen takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamlayan Inter, 2. olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu sezonki 2 yenilgisini de Bayern Münih karşısında yaşayan Inzaghi'nin öğrencileri, son 16 turunda eşleştikleri Portekiz ekibi Porto'yu sahasında 1-0 yendi. Inter, rövanşın golsüz bitmesiyle tur atladı.

Sonraki turda bir diğer Portekiz takımı Benfica ile karşılaşan Inter, deplasmanda 2-0 yendiği rakibiyle evinde 3-3 berabere kalarak son 4'e kaldı.

Yarı finaldeki Milano derbisinden de 2-0 ve 1-0'lık skorlarla galip ayrılan Inter, kupayı müzesine götürdüğü 2010'dan beri ilk kez adını finale yazdırdı.

Gol yükünü 4 isim çekti

Bu sezon Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 4 kez havalandıran Edin Dzeko oldu. Lautaro Martinez, Romelu Lukaku ve Nicolo Barella ise 3'er golle hücuma önemli katkıda bulundu.

Henrikh Mkhitaryan 2, Hakan Çalhanoğlu, Robin Gosens, Joaquin Correa ve Denzel Dumfries de birer gol kaydetti.

Final yolu

Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar oynadığı maçların sonuçları şöyle:

TurRakipSonuçlar
C GrubuBayern Münih0-2, 0-2
C GrubuViktoria Plzen2-0, 4-0
C GrubuBarcelona1-0, 3-3
Son 16Porto1-0, 0-0
Çeyrek finalBenfica2-0, 3-3
Yarı finalMilan2-0, 1-0

Kadrosu

Inter'in Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci:

No.AdıOG
1Samir Handanovic00
21Alex Cordaz00
24Andre Onana120

Savunma:

No.AdıOG
2Denzel Dumfries111
6Stefan de Vrij70
12Raoul Bellanova20
15Francesco Acerbi110
32Federico Dimarco100
33Danilo D'Ambrosio50
36Matteo Darmian100
37Milan Skriniar80
95Alessandro Bastoni110

Orta saha:

No.AdıOG
5Roberto Gagliardini60
8Robin Gosens101
14Kristjan Asllani50
20Hakan Çalhanoğlu111
22Henrikh Mkhitaryan122
23Nicolo Barella113
45Valentin Carboni10
77Marcelo Brozovic80

Forvet:

No.AdıOG
9Edin Dzeko124
10Lautaro Martinez123
11Joaquin Correa91
90Romelu Lukaku73

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

Kaynak: AA / Spor

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