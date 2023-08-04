Insider, Göztepe'ye Destek Vererek Olimpik Branşlara Odaklanıyor

Insider'ın olimpik branşlara destek vermek amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesinde öncelik Türkiye'de en fazla amatör branşı bünyesinde bulunduran spor kulübü olan Göztepe'ye verilecek.

Türkiye'nin ilk yazılım unicorn'u Insider CEO'su Hande Çilingir ve Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil'in ev sahipliğinde, Urla'da bulunan Tarihi Sabun Fabrikası'nda gerçekleştirilen basın toplantısına 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran, dünya cimnastik literatüründe kendi adına tescilli üç harekete sahip olan Ferhat Arıcan, 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, klasik yay kadın milli takımı ile ilk kez gümüş madalya kazanan Yasemin Ecem Anagöz ve 420 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edip Mixed Kategorisinde beşinci olan milli sporcular Firdevs Yeğin ve Kuzey Kumlalı da katıldı.

Insider'ın sosyal sorumluluk projesi, Göztepe Spor Kulübü'nün faaliyet gösterdiği 16 branşı kapsayacak. Gençleri sporla buluşturmaya, özellikle kadın sporcuların spor kültürümüzdeki rolünün artırılmasına ve mevcut amatör sporcuların sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesine dair önemli adımlar atılacak. Proje, özellikle amatör branşlar tarafında daha fazla genç sporcu yetiştirmeyi ve ülkemizi olimpiyatlarda ileriye taşımayı amaçlıyor. Insider CEO'su Hande Çilingir ve ekibi liderliğinde, farklı kurumlardan destek toplanarak proje desteklenecek.

Insider CEO'su Hande Çilingir sekiz senelik zorlu bir yolculuğun sonunda, Türkiye'nin ilk yazılım unicorn'unu Türkiye'ye kazandırmayı başardıklarını belirtti. Tüm olimpik zaferlerin de bu şekilde kazanıldığının altını çizen Çilingir, "Spora vereceğimiz önem, gençliğe vereceğimiz önemle eşdeğer. Olimpik branşlara destek vermek amacıyla başlattığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Göztepe Spor Kulübü'ne öncelik vermemizin en önemli sebeplerinden biri, Türkiye'de en fazla amatör branşı bünyesinde bulunduran spor kulübü özelliğini taşıması. Bir diğeri ise 'ilklerin spor kulübü' olarak anılması ve hatta olimpik başarılara imza atan sporcular yetiştirme potansiyelini ispatlamış olması" ifadelerini kullandı.

Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil de projenin önemine dikkat çekerek "Türkiye'ye farklı alanlarla hizmet eden iki büyük marka, Türk gençleri için yan yana geliyor. 16 aktif amatör branş ile bu alanda en çok branşa sahip spor kulübüyüz. Insider ise ülkemizin yazılım alanındaki ilk unicornu. Cimnastik, okçuluk, yelken, windsurf ve yüzme başta olmak üzere farklı branşlarda milli sporcu gençlerimiz var. Bu misyonumuzu çok önemsiyoruz ve bu yapıyı sürdürülebilir kılmak adına çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Insider ile gerçekleştireceğimiz proje bu açıdan çok önemli. Pek çok spor kulübü amatör branşlarını kapatma yoluna giderken biz ise amatör branşlarımızı nasıl bir adım daha ileriye götürebiliriz diye düşünüyoruz. Amacımız Göztepe armasının düzenli olarak uluslararası organizasyonlarda ve olimpiyatlarda temsil edilmesi. Ferhat Arıcan ve Yasemin Ecem Anagöz gibi, Türk gençleri için çok önemli rol modeller olan sporcularımızın sayısını artırmak, genç sporcuları nitelikli bir şekilde desteklemek en önemli hedeflerimizden biri. Hande Çilingir ve ekibinin Türk gençlerine ve Türk sporuna katkıda bulunmak istemesi, bunun için çok büyük bir heyecana sahip olmaları bizim için çok değerli" diyerek proje kapsamında yapılacaklar için heyecanlı olduğunu söyledi. - İSTANBUL