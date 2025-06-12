İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası Ankara'da Başlıyor
Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası'nın 1. etabı 14 Haziran'da Ankara'nın Gölbaşı Mogan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. İlk 32'ye giren pilotlar İstanbul'daki finalde mücadele edecek.
İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası 1. Etabı, Ankara'da yapılacak.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 14 Haziran'da Gölbaşı Mogan Stadyumu'nda düzenlenecek.
İki etap sonunda ilk 32'ye giren pilotlar, İstanbul'da gerçekleştirilecek final yarışına katılmaya hak kazanacak.
Organizasyonun 2. etabı 28 Haziran, finali ise 5 Temmuz'da İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Bu sezon Türkiye şampiyonalarında dereceye giren pilotlar, 2026'da milli takımda yer alarak Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor