İngiltere ve Slovenya, EURO 2024'te üst tura çıktı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu son maçında 0-0 berabere kalan İngiltere ile Slovenya, el ele üst tura adını yazdırdı.

Köln Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da kontrollü başladı. Sert müdahalelerin olduğu müsabaka, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Turnuvada en çekişmeli müsabakaların oynandığı ve birçok beraberliğin yaşandığı C Grubu'nda son maçlara 3 takım liderlik iddiasıyla girmişti.

Maçlar öncesinde İngiltere 4 puanla liderken, Danimarka ve Slovenya'nın 2'şer puanı bulunuyordu. Bir puanlı Sırbistan ise son sırada yer alıyordu.

Oynanan son maçların ikisi de golsüz sona erince İngiltere grubu lider tamamladı. Slovenya ise en iyi üçüncülerden son 16 turuna kalmayı başardı.

Slovenya galibiyetsiz üst turda

Slovenya, C Grubu'nda hiç galibiyet alamadan üst tura yükseldi.

Grubunu 3. sırada tamamlayan Slovenya, oynadığı 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

Maçın adamı Cerin

Müsabakanın en iyi oyuncusu Slovenya'dan Adam Cerin seçildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, gösterdiği mücadeleyle takdir topladı.