İngiltere ve İskoçya Başbakanları Manchester City'yi Tebrik Etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Hamza Yusuf, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kupaya uzanan Manchester City kulübünü tebrik etti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Hamza Yusuf, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kupaya uzanan Manchester City kulübünü tebrik etti.

Başbakan Sunak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Manchester City'nin üç kere Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğuna işaret ederek, "Yaşadığım süre içinde bir takımın üçleme yapacağını düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

Sunak, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ve takımını kutlayarak, "Kimi desteklerseniz destekleyin bu büyük bir başarı." dedi.

Yusuf ise kaleci Ederson Santana de Moraes'den övgüyle söz eden paylaşımında, "Tebrikler Manchester City. Ederson önünde eğilin, maç sonuna doğru olağanüstü kurtarışlar yaptı." ifadelerine yer verdi.