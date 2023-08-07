İngiltere, penaltılarla çeyrek finale yükseldi

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Nijerya'yı penaltılarla 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'de Lauren Elizabeth James, rakibine yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İngiltere, çeyrek finalde Kolombiya-Jamaika mücadelesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.