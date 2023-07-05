İngiltere'nin Forest Green Rovers Takımı, Hannah Dingley'i Teknik Direktör Olarak Atadı
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Forest Green Rovers Kulübü, altyapı takımını çalıştıran Hannah Dingley'i geçici teknik direktör olarak atadı. Dingley, İngiltere'deki profesyonel liglerde erkek futbol takımı yönetecek ilk kadın teknik direktör oldu.
İngiltere 4. Futbol Ligi (League Two) ekibi Forest Green Rovers'ın başına geçen Hannah Dingley, ülkenin profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü oldu.
Forest Green Rovers Kulübü, görevden alınan Duncan Ferguson'ın yerine geçici teknik direktör olarak 39 yaşındaki Dingley'nin getirildiğini duyurdu.
Kulübün altyapı takımını 2019'dan beri çalıştıran Dingley, İngiltere'deki profesyonel liglerde erkek futbol takımı yönetecek ilk kadın teknik direktör olma unvanını kazandı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor