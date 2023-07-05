Üye Girişi
Haberler
İngiltere'nin Forest Green Rovers Takımı, Hannah Dingley'i Teknik Direktör Olarak Atadı

İngiltere'nin Forest Green Rovers Takımı, Hannah Dingley'i Teknik Direktör Olarak Atadı

Spor Haberleri

Forest Green Rovers Kulübü, altyapı takımını çalıştıran Hannah Dingley'i geçici teknik direktör olarak atadı. Dingley, İngiltere'deki profesyonel liglerde erkek futbol takımı yönetecek ilk kadın teknik direktör oldu.

İngiltere 4. Futbol Ligi (League Two) ekibi Forest Green Rovers'ın başına geçen Hannah Dingley, ülkenin profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü oldu.

Forest Green Rovers Kulübü, görevden alınan Duncan Ferguson'ın yerine geçici teknik direktör olarak 39 yaşındaki Dingley'nin getirildiğini duyurdu.

Kulübün altyapı takımını 2019'dan beri çalıştıran Dingley, İngiltere'deki profesyonel liglerde erkek futbol takımı yönetecek ilk kadın teknik direktör olma unvanını kazandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

England Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title