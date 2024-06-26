İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu son maçında İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı.
Stat: Köln
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier (Dk. 84 Alexander-Arnold), Gallagher (Dk. 46 Mainoo), Rice, Saka (Dk. 71 Palmer), Bellingham, Foden (Dk. 89 Gordon), Kane
Slovenya : Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (Dk. 90+1 Balkovec), Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar (Dk. 86 Stankovic), Sporar (Dk. 86 Celar), Sesko (Dk. 75 Ilicic)
Sarı kartlar: Dk. 17 Trippier, Dk. 68 Guehi, Dk. 77 Foden (İngiltere), Dk. 22 Janza, Dk. 72 Bijol ( Slovenya )
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu son maçında İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı.
41. dakikada Trippier'in soldan altıpasın sağına sert ortasında arka direkte Kane topa dokunamadı.
90+2. dakikada hızlı gelişen İngiltere atağında, Kane'in tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Palmer'ın gelişine şutunda, kaleci Oblak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maç, başladığı gibi golsüz sona erdi.