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İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu son maçında İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı.

Stat: Köln

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier (Dk. 84 Alexander-Arnold), Gallagher (Dk. 46 Mainoo), Rice, Saka (Dk. 71 Palmer), Bellingham, Foden (Dk. 89 Gordon), Kane

Slovenya : Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (Dk. 90+1 Balkovec), Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar (Dk. 86 Stankovic), Sporar (Dk. 86 Celar), Sesko (Dk. 75 Ilicic)

Sarı kartlar: Dk. 17 Trippier, Dk. 68 Guehi, Dk. 77 Foden (İngiltere), Dk. 22 Janza, Dk. 72 Bijol ( Slovenya )

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu son maçında İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı.

41. dakikada Trippier'in soldan altıpasın sağına sert ortasında arka direkte Kane topa dokunamadı.

90+2. dakikada hızlı gelişen İngiltere atağında, Kane'in tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Palmer'ın gelişine şutunda, kaleci Oblak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Maç, başladığı gibi golsüz sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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