İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen son takım Liverpool oldu - Haberler

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İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen son takım Liverpool oldu

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen son takım Liverpool oldu

İngiltere Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup eden Liverpool, yarı finale kaldı.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup eden Liverpool, yarı finale kaldı.

City Ground Stadı'nda oynanan turnuvanın son çeyrek final maçının ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Maçın sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Liverpool, Portekizli oyuncusu Diogo Jota'nın 83. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Bu maçın ardından turnuvada yarı finale kalan tüm takımlar belli oldu. Bu turda, Manchester City ile Liverpool, Chelsea ile Crystal Palace 16 Nisan'da karşılaşacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Nottingham Forest, Liverpool, England, Spor, Haberler

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