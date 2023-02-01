İngiltere'de rekor transfer: Chelsea Enzo Fernandez için Benfica'ya 121 milyon euro ödeyecek

İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen kulüplerinden Chelsea, Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez’in transferi için Benfica ile anlaştı.

İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen kulüplerinden Chelsea, Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez’in transferi için Benfica ile anlaştı. Chelsea, 22 yaşındaki Fernandez için Portekiz kulübüne 121 milyon euro (107 milyon sterlin) bonservis ücreti ödemeyi kabul etti. Böylece Fernandez, İngiltere'de tarihin en pahalı transferi oldu.

Daha önce bu rekor, Jack Grealish'e aitti. Manchester City, 2021'de Grealish için Aston Villa'ya 100 milyon sterlin bonservis ücreti ödemişti.

Enzo Fernandez ayrıca tüm zamanların en pahalı altıncı transferi.

Benfica ise Fernandez'ı sezon başında sadece 10 milyon sterline Arjantin'in River Plate takımından transfer etmişti.

Enzo Fernandez'in de formasını giydiği Arjantin Katar'da Dünya Kupası'nı kazanmış, Fernandez de turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

Fernandez, Portekiz liginde bu sezon 29 maçta 4 gol attı.

Dünya Kupası'nda da Arjantin'in Meksika'yı 2-0 yendiği grup maçında takımının ikinci golünü kaydetti.

Transfer sitesi Transfermarkt'a göre Chelsea ara transferde 288 milyon sterlin harcadı.

Noni Madueke, Mykhailo Mudryk, David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile ve Malo Gusto ile sözleşme imzalayan Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i de kiralamıştı.

Chelsea sezon başında da 292 milyon sterlin harcamıştı.

Daha önce hiçbir İngiliz kulübü yazın transferde bu kadar harcama yapmamıştı.

Chelsea halen İngiltere Premier Ligi'de 10. sırada ve 20 maçın ardından Şampiyonlar Ligi yarışında da 10 puan geriye düşmüş durumda.

Kulübün eski sahibi Rus oligark Roman Abramoviç'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulanmış, Chelsea geçen yıl Mayıs ayında Amerikalı yatırımcı Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 4 milyar 250 milyon sterline satılmıştı.

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