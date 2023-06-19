İngiltere'de Amatör Golf Şampiyonası Başladı

Türkiye'den iki sporcu da turnuvada yer alıyor. Şampiyonaya 43 ülkeden 288 sporcu katılıyor.

Bu yıl 128'incisi düzenlenen Amatör Golf Şampiyonası, İngiltere'de başladı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre golfte dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan turnuvaya, 43 ülkeden 288 sporcu katılıyor.

Hillside Golf Club ile Southport ve Ainsdale Golf Club sahalarında aynı anda oynanacak organizasyonda Türkiye'den iki sporcu yer alıyor.

Milli sporcu İbrahim Tarık Aslan, dünya sıralamasındaki yeri sayesinde organizasyona direkt davet edildi. Leon Kerem Açıkalın ise Amerika NCAA Kolejler Ligi'ni 21. sırada bitirerek turnuvada oynamaya hak kazandı.

24 Haziran'da sona erecek şampiyonada, milli sporculara milli takım başantrenör yardımcısı Gencer Özcan eşlik ediyor.