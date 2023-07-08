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İngiltere, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nı kazandı

İngiltere, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nı kazandı

Spor Haberleri

İngiltere, İspanya'yı 1-0 yenerek Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın şampiyonu oldu. İngiltere, turnuvada oynadığı 6 maçı da gol yemeden tamamladı.

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, kupanın sahibi oldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan final mücadelesinde, İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Curtis Jones'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İngiltere, 1982 ve 1984'ün ardından tarihinin üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. İspanya, 90+9. dakikada Abel Ruiz ile penaltı atışından yararlanamadı.

İngiltere, turnuvada oynadığı 6 maçı da gol yemeden tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Gürcistan England İspanya Futbol Spor Haberler

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