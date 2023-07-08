İngiltere, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nı kazandı

İngiltere, İspanya'yı 1-0 yenerek Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın şampiyonu oldu. İngiltere, turnuvada oynadığı 6 maçı da gol yemeden tamamladı.