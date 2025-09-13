Haberler

İngiltere, Ampute Futbol A Ligi'nde İtalya'yı Mağlup Etti

EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere, Yavuz Selim Stadı'nda oynanan maçta İtalya'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta İngiltere'nin tek golünü Jamia Oakey kaydetti. Ligde yarın İtalya-Polonya ve Türkiye-İngiltere maçları yapılacak.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
