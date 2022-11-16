Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiliz futbolcu Toney, 232 kez bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandı

Spor Haberleri

İngiliz futbolcu Toney, 232 kez bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'nin, 232 kez bahis kuralları dışına çıktığı tespit edildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'nin, 232 kez bahis kuralları dışına çıktığı tespit edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan (The FA) yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihlerinde bahis kurallarını 232 kez ihlal ettiği kaydedildi.

Brentford Kulübü, Toney ve avukatlarıyla özel olarak görüşmelerin devam ettiğini, bu görüşmeler sonuçlanana kadar konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Premier Lig'de bu sezon 10 gol atan Toney, İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi.

İngiliz futbolcunun suçlamalara yanıt vermek için 24 Kasım Perşembe gününe kadar süresi bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

England Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title