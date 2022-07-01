Muhammed Salah, 2025 yılına kadar Liverpool'da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile sözleşme yeniledi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile sözleşme yeniledi. İngiliz ekibi, 30 yaşındaki futbolcusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayarak ayrılık spekülasyonlarına son verdi. Liverpool formasıyla 5 yılda 254 maça çıkan ve 156 gol atan Salah, 350 bin sterlini aşan haftalık maaşıyla kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacak. Salah, İngiliz ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Premier Lig, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. AA / Yunus Kaymaz - Spor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Muhammed Salah, 2025 yılına kadar Liverpool'da - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.