İngiliz atlet Nick Butter: 'Kaybetmeden başaramazsınız'

Her ülkede bir maraton koşan ilk sporcu unvanına sahip İngiliz atlet Nick Butter, 'Kaybetmeden başaramazsınız' mesajı verdi. Butter, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Next by TRT World Forum' spor oturumunda konuştu.