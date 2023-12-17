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ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı tamamlandı ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar belirlendi. Kura çekimi yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı tamamlanırken, ilk 8 sırada yer alan, Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin, Beşiktaş, OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Emlak Konut, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan ekipler (Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin, Beşiktaş ve OGM Ormanspor) ile ikinci 4'te bulunan takımlar (Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Emlak Konut) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi olacak.

Tek maç üzerinden 2 Ocak 2024'te oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak 2024 tarihlerinde Balıkesir'de karşı karşıya gelecek.

ING Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek. Saat 14.00'te başlayacak kura çekimi TBF YouTube'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: AA / Spor

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