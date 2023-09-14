ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İlk Hafta Maç Sonuçları
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi. BOTAŞ, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-70 yendi. OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor'u 82-78 mağlup etti. Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 94-84'lük skorla geçti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi.
BOTAŞ, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-70 yendi. Günün ikinci maçında OGM Ormanspor, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 82-78 mağlup etti. Ligde haftanın son maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 94-84'lük skorla geçti.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Antalya Toroslar Basketbol – Nesibe Aydın: 67-58
ÇBK Mersin – Fenerbahçe Alagöz Holding: 76-74
Beşiktaş – İlkem Yapı Tarsusspor: 88-78
Galatasaray Çağdaş Faktoring – Emlak Konut: 56-46
Çankaya Üniversitesi – BOTAŞ: 70-76
OGM Ormanspor – İzmit Belediyespor: 82-78
Melikgazi Kayseri Basketbol – Bursa Uludağ Basketbol: 94-84