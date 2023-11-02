ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın perdesi yarın oynanacak iki maçla açılacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın perdesi yarın oynanacak iki maçla açılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-İlkem Yapı Tarsusspor (Metro Enerji)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol (Hatay Merkez)

14.00 ÇBK Mersin-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Servet Tazegül)

15.00 BOTAŞ-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

16.00 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş (Ahmet Cömert)