ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftası yarın başlayacak
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası yarın başlayacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası yarın başlayacak.
Süper Lig'de 4. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor (TOFAŞ)
30 Eylül Cumartesi:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Hatay Merkez)
16.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)
1 Ekim Pazar:
13.00 BOTAŞ-ÇBK Mersin (Ankara)
14.00 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Emlakjet)
14.30 Emlak Konut-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Şehit Mustafa Özel)
15.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Kaynak: AA / Spor