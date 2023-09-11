ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15 takım mücadele edecek

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 şehirden 15 takım mücadele edecek. Ligin 44. sezonu 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Geçen sezon depremler nedeniyle ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor geri dönerek takım sayısını 15'e çıkardı. İlk 8'e giren takımlar play-off oynayacak, son 2 takım ise küme düşecek. Avrupa kupalarında 8 Türk takımı mücadele edecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 şehirden 15 takım mücadele edecek.

Ligin 44. sezonu 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Geçen sezon "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor'un lige tekrar dönmesiyle takım sayısı 15'e yükseldi.

Her hafta bir takımın "bay" geçeceği ligde ilk 8'e giren takımlar play-off bileti alacak. Son iki takım ise küme düşecek.

8 şehirden takım olacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 şehrin ekibi yer alırken, en fazla başkent Ankara ile İstanbul'dan takım katılım gösterecek.

Ankara ve İstanbul'dan dörder, Mersin'den iki, Antalya, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Kayseri'den ise birer takım ligde yer alacak.

Ankara'dan OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve Çankaya Üniversitesi, İstanbul'dan ise Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Emlak Konut ligde yer alacak.

Mersin'i ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsus Spor, Antalya'yı Antalya Toroslar Basketbol, Bursa'yı Bursa Uludağ Basketbol, Hatay'ı Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli'yi İzmit Belediyespor, Kayseri'yi de Melikgazi Kayseri Basketbol temsil edecek.

Hatay Büyükşehir Belediyespor evinde sahaya çıkacak

Geçen sezon deprem nedeniyle ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçlarını Hatay'a oynayacak.

Akdeniz temsilcisi maçlarına Hatay Merkez Spor Salonu'nda çıkacak.

Avrupa kupalarında 8 Türk takım mücadele edecek

Avrupa kupalarında bu sezon Türkiye'yi 8 kadın basketbol takımı temsil edecek.

Fenerbahçe Alagöz, şampiyon unvanıyla Kadınlar Avrupa Ligi'nde yer alacak. Fenerbahçe'nin dışına ÇBK Mersin de Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele verecek. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne kalabilmek için ön eleme turunda Polonya'nın Palkowice takımıyla karşılaşacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Bursa Uludağ Basketbol ile Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Avrupa Kupası gruplarında mücadele edecek.

Elemelerde Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels takımıyla eşleşen Antalya Toroslar Basketbol ise tur atlaması halinde gruplara kalacak.