- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi

İSTANBUL - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonu fikstür kura çekimi yapıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu fikstür kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, TBF yönetim kurulu üyeleri, Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe ve kulüp temsilcileri katıldı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon 13 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve normal sezon 21 Mart 2024 tarihinde ise sona erecek. Daha sonra play-offlar oynanacak.

Kura çekiminde konuşan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, "Öncelikle Süper Lig'e yeni katılan Tarsusspor ve İzmit Belediyespor'a başarılar diliyorum. İnşallah Süper Lig'de kalıcı olurlar. Geçtiğimiz dönem Hatay'da çok ciddi deprem felaketi yaşadık. Hep birlikte çok üzüldük. Hatay da bu sene burada. Bu sene 15 takımla oynayacağız. 1 takımımız BAY geçecek. Avrupa'da yarışacak kulüplerimize başarılar diliyorum. Euroleague'de geçen sene iki Türk takımımız final oynadı. Öbür kupalarda da yine zirvede Türk takımlarının olacaklarına inanıyorum. Yeni sezon için herkese başarılılar diliyorum. İnşallah güzel, çekişmeli ve heyecanı yüksek sezon olur" ifadelerini kullandı.