ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Duhan Köyiçi, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu, Süleyman TepeDanilos Pizza: Palenikova 20, Henderson 19, Mompremier 4, Louis 12, Gizem Mürüvet Uca 3, Ferda Yıldız 5, Sümeyya Özcan, Hande Çelebi, Deniz Aygül, Yağmur Bul 2YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol:...
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Duhan Köyiçi, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu, Süleyman Tepe
Danilos Pizza: Palenikova 20, Henderson 19, Mompremier 4, Louis 12, Gizem Mürüvet Uca 3, Ferda Yıldız 5, Sümeyya Özcan, Hande Çelebi, Deniz Aygül, Yağmur Bul 2
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol : Yağmur Kübra Taşar 21, Pelin Derya Bilgiç 6, Li 20, Thomas 8, Krajisnik 12, Juskaite 7, Melis Gülcan 6, Aslı Çil 2, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün 5, Bilge Kayar, Fatma Nur Şimşek
1. Periyot: 19-22
Devre: 31-35
3. Periyot: 43-59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, deplasmanda Danilos Pizza'yı 87-65 yendi.