Üye Girişi
Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-80 yendi. Karşılaşma öncesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Burak Erkan, Çağatay Taşkın

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Sena Aral, Hazal Çetin, Bone 24, Günesh Denise Karaoğlan, Arzu Asiye Özdemir 4, Özge Kavurmacıoğlu 8, Elif Emirtekin, Brown 16, Henderson 27, Kautelia 2, Helin Boybeyi

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 24, Ellenberg Wiley 9, Fatmanur Karataş 1, Merve Arı 3, Ayşegül Günay Aladağ 6, Candan Eylül Dikmen, Petronyle 27, Goncagül Kavak, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Holmes 10, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 15-28

Devre: 31-50

3. Periyot: 50-60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-80 yendi.

Karşılaşma öncesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Mustafa Kemal Atatürk Akdeniz Üniversitesi basketbol Basketbol Maç Sonucu Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title