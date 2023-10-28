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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Spor Haberleri

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor KompleksiHakemler: Fatih Güler, Metin Erol, Gündoğan Ali BalabanEmlak Konut: Horvat 12, Gizem Mürüvet 8, Gizem Başaran 14, Wiese 13, Jakobsone 3, Sehernaz Çidal 23, Zeynep Şevval 7, Berfin Sertoğlu 11, Ceren AkpınarÇankaya Üniversitesi: Walker 21, Fontaine 5,...

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Fatih Güler, Metin Erol, Gündoğan Ali Balaban

Emlak Konut: Horvat 12, Gizem Mürüvet 8, Gizem Başaran 14, Wiese 13, Jakobsone 3, Sehernaz Çidal 23, Zeynep Şevval 7, Berfin Sertoğlu 11, Ceren Akpınar

Çankaya Üniversitesi: Walker 21, Fontaine 5, Gülse Uğur 8, McCarty 20, Pierre 18, Melike Yalçınkaya 6, Melike Tuğba 6

1. Periyot: 21-29

Devre: 48-41

3. Periyot: 71-61

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 91-84 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Mustafa Özel Fatih Güler Spor Spor Haberler

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