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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Salon: TOBB ETÜHakemler: Can Mavisu, Münevver Özemre, Ali Osman KanıkNesibe Aydın: Thomas 16, Feride Şevval Akalan 12, Pelin Derya Bilgiç 9, İlayda Güner 5, Cannon 15, Gülşah Duman Bıçakçı 9, Gamze Takmaz 2, Coates 4Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 11, McBride 22, Anderson 11, Howard...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Can Mavisu, Münevver Özemre, Ali Osman Kanık

Nesibe Aydın : Thomas 16, Feride Şevval Akalan 12, Pelin Derya Bilgiç 9, İlayda Güner 5, Cannon 15, Gülşah Duman Bıçakçı 9, Gamze Takmaz 2, Coates 4

Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 11, McBride 22, Anderson 11, Howard 14, Meesseman 12, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 2, Tilbe Şenyürek 14, Merve Aydın 2, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz

1. periyot: 21-27

Devre: 39-48

3. periyot: 53-79

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 94-72 yendi.

Öte yandan maç öncesi iki takım "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" pankartı açtı.

Kaynak: AA / Spor

Gamze Takmaz ING Bank Akalan Aydın Spor Haberler

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