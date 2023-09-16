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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Salon: Şehit Mustafa Özel Spor KompleksiHakemler: Ahmet Tatlıcı, Erdoğan Çelebi, Süleyman Çağrı NakilcioğluEmlak Konut: Horvat 13, Gizem Mürüvet Uca 4, Ceren Akpınar 10, Sehernaz Çidal 7, Zeynep Şevval Gül 6, Gizem Başaran Turan 2, Wiese 9, Berfin SertoğluBeşiktaş: Lazic 7, Ceyda Conker 3,...

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Erdoğan Çelebi, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

Emlak Konut: Horvat 13, Gizem Mürüvet Uca 4, Ceren Akpınar 10, Sehernaz Çidal 7, Zeynep Şevval Gül 6, Gizem Başaran Turan 2, Wiese 9, Berfin Sertoğlu

Beşiktaş: Lazic 7, Ceyda Conker 3, Kübra İmren Sevindik 4, Elif Bayram 17, Nogic 13, Melek Uzunoğlu 2, Şevval Sıla Kaplan

1. Periyot: 15-17

Devre: 25-27

3. Periyot: 42-37

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Emlak Konut, Beşiktaş'ı 51-46 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Mustafa Özel Çelebi Spor Spor Haberler

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