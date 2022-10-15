ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Spor Haberleri Salon: AnkaraHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Eyyüp Ayhan, Burak AktaşÇankaya Üniversitesi: White 8, Melike Yalçınkaya 5, Melike Tuğba Oral 9, Harris 21, Turner 8, İdil Türk 11, Gülse Uğur, Nilay AydoğanGalatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 4, Pelin Derya Bilgiç 10, Nacickaite 31, Jurjane... Salon: Ankara Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Eyyüp Ayhan, Burak Aktaş Çankaya Üniversitesi: White 8, Melike Yalçınkaya 5, Melike Tuğba Oral 9, Harris 21, Turner 8, İdil Türk 11, Gülse Uğur, Nilay Aydoğan Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 4, Pelin Derya Bilgiç 10, Nacickaite 31, Jurjane 14, Coates 6, Merve Uygül 3, Meltem Yıldızhan 8 1. Periyot: 21-15 Devre: 43-37 3. Periyot: 54-60 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-62 yendi. Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde ikinci maçını da kazanırken, Çankaya Üniversitesi ikinci müsabakasında da galibiyetle tanışamadı. Kaynak: AA / Spor Melike Yalçınkaya Işıl Alben Aydoğan Spor Haberler

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