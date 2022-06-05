"ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programı belli oldu" başlıklı haberimizde Fenerbahçe Beko takımının ismi sehven Fenerbahçe Ülker... - Haberler

"ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programı belli oldu" başlıklı haberimizde Fenerbahçe Beko takımının ismi sehven Fenerbahçe Ülker... Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı. TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça sarı-lacivertli takımın ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle: 1. Maç 7 Haziran Salı 20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker) 2. Maç 9 Haziran Perşembe 20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker) 3. Maç 11 Haziran Cumartesi 19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Spor Haberler

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