"ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programı belli oldu" başlıklı haberimizde Fenerbahçe Beko takımının ismi sehven Fenerbahçe Ülker... - Haberler

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"ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programı belli oldu" başlıklı haberimizde Fenerbahçe Beko takımının ismi sehven Fenerbahçe Ülker...

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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'ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programı belli oldu' başlıklı haberimizde Fenerbahçe Beko takımının ismi sehven Fenerbahçe Ülker...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.

İlk iki maça sarı-lacivertli takımın ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

1. Maç

7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç

9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç

11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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