ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta programı açıklandı - Haberler

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ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta programı açıklandı

AA - Emrah Oktay - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta programı açıklandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasının müsabaka programı belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasının müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşma programı şöyle:

6 Mayıs Cuma:

17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

19.30 Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)

19.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

19.30 Aliağa Petkim-Beşiktaş Icrypex (ENKA)

7 Mayıs Cumartesi:

15.30 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

19.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)

19.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

19.00 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

AA / Emrah Oktay - Spor

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