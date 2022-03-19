ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 90 Beşiktaş Icrypex: 81

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Icrypex'i 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 20. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Can Mavisu xx, Musa Kazım Çetin xx

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 18, de Colo 24, Floyd 5, Booker 10, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 10, Polonara 10, İsmet Akpınar, Metecan Birsen

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Beşiktaş Icrypex: Jefferson 23, Kenan Sipahi 23, Kerem Kuthan Konan 8, Furkan Haltalı 16, Lawson 5, Reaves 2, Ercan Osmani 2, Egehan Arna 2, Yağız Aksu, Whitehead

Başantrenör: Ahmet Kandemir

1. Periyot: 19-19

Devre: 51-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 69-57 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor