ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 90 Beşiktaş Icrypex: 81
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ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Icrypex'i 90-81 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Icrypex'i 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 20. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Can Mavisu xx, Musa Kazım Çetin xx
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 18, de Colo 24, Floyd 5, Booker 10, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 10, Polonara 10, İsmet Akpınar, Metecan Birsen
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
Beşiktaş Icrypex: Jefferson 23, Kenan Sipahi 23, Kerem Kuthan Konan 8, Furkan Haltalı 16, Lawson 5, Reaves 2, Ercan Osmani 2, Egehan Arna 2, Yağız Aksu, Whitehead
Başantrenör: Ahmet Kandemir
1. Periyot: 19-19
Devre: 51-34 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 69-57 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL