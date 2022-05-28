Fenerbahçe Beko: 69-73 - Haberler

Fenerbahçe Beko: 69-73
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Ahmet TatlıcıDARÜŞŞAFAKA: Caupain 12, Pineiro 10, Doğuş Özdemiroğlu 10, Boothe 5, Olaseni 15, Troy Selim Şav 3, McCullough 11, Sinan Güler 3FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberoviç 3, de Colo 10, Henry 6, Vesely 8, Booker 7,...
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Ahmet TatlıcıDARÜŞŞAFAKA: Caupain 12, Pineiro 10, Doğuş Özdemiroğlu 10, Boothe 5, Olaseni 15, Troy Selim Şav 3, McCullough 11, Sinan Güler 3FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberoviç 3, de Colo 10, Henry 6, Vesely 8, Booker 7, Metecan Birsen 10, Guduric 12, Melih Mahmutoğlu 9, Ahmet Düverioğlu 4, Şehmus Hazer 41'İNCİ PERİYOT: 14-20İLK YARI: 35-403'ÜNCÜ PERİYOT: 48-58
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka'yı 73-69 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği yarı final serisinde dördüncü maç, 30 Mayıs Pazartesi günü yine Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor