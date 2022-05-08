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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Ercan Çakar - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Eşleşmelerde iki galibiyete ulaşacak takımların yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

11 Mayıs Çarşamba:

19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

13 Mayıs Cuma:

19.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

14 Mayıs Cumartesi:

18.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Karataş Şahinbey)

20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

15 Mayıs Pazar:

18.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

16 Mayıs Pazartesi:

18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Mayıs Salı:

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Play Off, Mayıs, Spor, Haberler

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