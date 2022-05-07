ING Basketbol Süper Ligi
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Salon: AnkaraHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Orhan Çağrı HekimoğluTürk Telekom: Perez 22, Gani Erdi Gülaslan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es 2, Berk Demir, Arda Özdoğan 4, Ellis 5, Dawkins 14, Johnson 7, Dorukhan Engindeniz 9, Can Uğur Öğüt 2Galatasaray Nef: Dee Bost 11, Canaan...
Salon: Ankara
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Türk Telekom: Perez 22, Gani Erdi Gülaslan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es 2, Berk Demir, Arda Özdoğan 4, Ellis 5, Dawkins 14, Johnson 7, Dorukhan Engindeniz 9, Can Uğur Öğüt 2
Galatasaray Nef : Dee Bost 11, Canaan 13, N'dour 15, Blackshear 13, Trimble 10, Sadık Emir Kabaca 16, Okben Ulubay, Eray Aydoğan 2, Rıdvan Öncel 9, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Hüseyin Göksenin Köksal 6
1. Periyot: 16-23
Devre: 35-43
3. Periyot: 54-76
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Türk Telekom'u 97-67 yendi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor