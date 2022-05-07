ING Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Orhan Çağrı HekimoğluTürk Telekom: Perez 22, Gani Erdi Gülaslan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es 2, Berk Demir, Arda Özdoğan 4, Ellis 5, Dawkins 14, Johnson 7, Dorukhan Engindeniz 9, Can Uğur Öğüt 2Galatasaray Nef: Dee Bost 11, Canaan...

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Türk Telekom: Perez 22, Gani Erdi Gülaslan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es 2, Berk Demir, Arda Özdoğan 4, Ellis 5, Dawkins 14, Johnson 7, Dorukhan Engindeniz 9, Can Uğur Öğüt 2

Galatasaray Nef : Dee Bost 11, Canaan 13, N'dour 15, Blackshear 13, Trimble 10, Sadık Emir Kabaca 16, Okben Ulubay, Eray Aydoğan 2, Rıdvan Öncel 9, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Hüseyin Göksenin Köksal 6

1. Periyot: 16-23

Devre: 35-43

3. Periyot: 54-76

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Türk Telekom'u 97-67 yendi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Alper Altuğ Köselerli, Basketbol Süper Ligi, Can Uğur Öğüt, Nef, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title