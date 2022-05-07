ING Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Ziya ÖzorhonBüyükçekmece Basketbol: Crawford 17, Miller 15, Bruinsma 17, Enes Berkay Taşkıran 13, Herun 12, Milosevic 14, Kadir Bayram, Yesukan Onar, Yiğit Can Vardal, Mustafa Kurtuldum, Can KurtFenerbahçe Beko: Starks 11,...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 17, Miller 15, Bruinsma 17, Enes Berkay Taşkıran 13, Herun 12, Milosevic 14, Kadir Bayram, Yesukan Onar, Yiğit Can Vardal, Mustafa Kurtuldum, Can Kurt

Fenerbahçe Beko: Starks 11, Melih Mahmutoğlu 9, Booker 5, Tarık Biberovic 7, Ahmet Düverioğlu 15, Pierre 7, Guduric 8, Floyd 11, Şehmuz Hazer 8, İsmet Akpınar 10, Metecan Birsen 5, Ekrem Sancaklı

1. Periyot: 20-29

Devre: 43-48

3. Periyot: 63-67

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 96-88 yendi.

Fenerbahçe Beko normal sezonu 24 galibiyet ve 6 mağlubiyetle zirvede tamamlarken, Büyükçekmece Basketbol ise 10 galibiyet ve 20 yenilgiyle 12. sırada bitirdi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Mehmet Serdar, Kerem Baki, basketbol, Bayram, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title